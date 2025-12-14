Prefeitura Itinerante

Consultório na Rua atende na Praça Santos Andrade nesta segunda

1 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por SECOM Tai
- Atualizado: 14/12/25 18h11
Serviço itinerante Consultório na Rua. Foto: Isabella Mayer/SECOM

O Consultório na Rua, serviço itinerante de saúde da Prefeitura de Curitiba, estará presente na Praça Santos Andrade nesta segunda-feira (15), das 9h às 12h. A iniciativa visa levar atendimento médico gratuito a pessoas em situação de vulnerabilidade social no centro da cidade.

Além do Consultório na Rua, outros serviços itinerantes da prefeitura estarão disponíveis em diferentes pontos de Curitiba nesta segunda-feira:

– Coleta de Lixo Tóxico: Terminal Sítio Cercado (Rua dos Pioneiros), das 7h30 às 15h

– SINE Móvel: Associação Vovô Vitorino (Tatuquara), Supermercado Araucária (Santa Felicidade) e Terminal Tatuquara, das 9h às 15h

– URBS Móvel: Terminal Boa Vista (Av. Paraná, 2561), das 10h30 às 15h

– Feiras: Nossa Feira Centro (Praça Dezenove de Dezembro), das 10h às 18h, e Nossa Feira Jardim Primavera (Uberaba), das 15h às 20h

Esses serviços itinerantes buscam facilitar o acesso da população a diversos atendimentos públicos em diferentes regiões da cidade. Os moradores interessados devem comparecer aos locais indicados nos horários estabelecidos para cada serviço.

Grupos de WhatsApp da Tribuna
Receba Notícias no seu WhatsApp!
Receba as notícias do seu bairro e do seu time pelo WhatsApp.
Participe dos Grupos da Tribuna
Tags
Comunique erros
Voltar ao topo
O conteúdo do comentário é de responsabilidade do autor da mensagem. Ao comentar na Tribuna você aceita automaticamente as Política de Privacidade e Termos de Uso da Tribuna e da Plataforma Facebook. Os usuários também podem denunciar comentários que desrespeitem os termos de uso usando as ferramentas da plataforma Facebook.