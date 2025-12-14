Consultório na Rua atende na Praça Santos Andrade nesta segunda

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O Consultório na Rua, serviço itinerante de saúde da Prefeitura de Curitiba, estará presente na Praça Santos Andrade nesta segunda-feira (15), das 9h às 12h. A iniciativa visa levar atendimento médico gratuito a pessoas em situação de vulnerabilidade social no centro da cidade.

Além do Consultório na Rua, outros serviços itinerantes da prefeitura estarão disponíveis em diferentes pontos de Curitiba nesta segunda-feira:

– Coleta de Lixo Tóxico: Terminal Sítio Cercado (Rua dos Pioneiros), das 7h30 às 15h

– SINE Móvel: Associação Vovô Vitorino (Tatuquara), Supermercado Araucária (Santa Felicidade) e Terminal Tatuquara, das 9h às 15h

– URBS Móvel: Terminal Boa Vista (Av. Paraná, 2561), das 10h30 às 15h

– Feiras: Nossa Feira Centro (Praça Dezenove de Dezembro), das 10h às 18h, e Nossa Feira Jardim Primavera (Uberaba), das 15h às 20h

Esses serviços itinerantes buscam facilitar o acesso da população a diversos atendimentos públicos em diferentes regiões da cidade. Os moradores interessados devem comparecer aos locais indicados nos horários estabelecidos para cada serviço.