Consultório na Rua atende na Praça Santos Andrade nesta segunda

O Consultório na Rua, serviço itinerante da Prefeitura de Curitiba, realizará atendimentos na Praça Santos Andrade nesta segunda-feira, das 9h30 às 12h. A iniciativa visa oferecer assistência médica e social à população em situação de rua.
Além do Consultório na Rua, outros serviços itinerantes estarão disponíveis em diferentes pontos da cidade:
A coleta de lixo tóxico acontecerá no Terminal Centenário, na Rua Tailândia, das 7h30 às 15h. Já o SINE Móvel atenderá em três locais: Mesa Solidária Luz dos Pinhais (Centro), Terminal Portão e Ceamig (Santa Felicidade), das 9h às 15h.
As feiras Nossa Feira também estarão em funcionamento. No Centro, na Praça Dezenove de Dezembro, das 10h às 18h. E no Jardim Primavera, no bairro Uberaba, das 15h às 20h.
Esses serviços itinerantes fazem parte das iniciativas da Prefeitura para facilitar o acesso da população a diversos atendimentos essenciais em diferentes regiões da cidade.