Prefeitura Itinerante

Consultório na Rua atende na Praça Santos Andrade nesta segunda

1 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por SECOM Tai
- Atualizado: 01/03/26 11h02
Serviço itinerante Consultório na Rua. Foto: Isabella Mayer/SECOM

O Consultório na Rua, serviço itinerante da Prefeitura de Curitiba, realizará atendimentos na Praça Santos Andrade nesta segunda-feira, das 9h30 às 12h. A iniciativa visa oferecer assistência médica e social à população em situação de rua.

Além do Consultório na Rua, outros serviços itinerantes estarão disponíveis em diferentes pontos da cidade:

A coleta de lixo tóxico acontecerá no Terminal Centenário, na Rua Tailândia, das 7h30 às 15h. Já o SINE Móvel atenderá em três locais: Mesa Solidária Luz dos Pinhais (Centro), Terminal Portão e Ceamig (Santa Felicidade), das 9h às 15h.

As feiras Nossa Feira também estarão em funcionamento. No Centro, na Praça Dezenove de Dezembro, das 10h às 18h. E no Jardim Primavera, no bairro Uberaba, das 15h às 20h.

Esses serviços itinerantes fazem parte das iniciativas da Prefeitura para facilitar o acesso da população a diversos atendimentos essenciais em diferentes regiões da cidade.

Siga a Tribuna no Google, e acompanhe as últimas notícias de Curitiba e região!
Seguir no Google
Tags
Comunique erros
Voltar ao topo
O conteúdo do comentário é de responsabilidade do autor da mensagem. Ao comentar na Tribuna você aceita automaticamente as Política de Privacidade e Termos de Uso da Tribuna e da Plataforma Facebook. Os usuários também podem denunciar comentários que desrespeitem os termos de uso usando as ferramentas da plataforma Facebook.