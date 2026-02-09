Prefeitura Itinerante

Consultório na Rua atende na FAS SOS nesta terça-feira em Curitiba

Tribuna do Paraná
SECOM Tai
09/02/26 13h02
Serviço itinerante Consultório na Rua. Foto: Isabella Mayer/SECOM

A equipe do Consultório na Rua realizará atendimentos nesta terça-feira (10) na FAS SOS, localizada na Rua Presidente Afonso Camargo, 177, em Curitiba. O serviço estará disponível das 9h às 16h, oferecendo assistência médica e social para pessoas em situação de rua.

O Consultório na Rua é um programa da Prefeitura de Curitiba que leva atendimento de saúde e assistência social diretamente às pessoas em situação de vulnerabilidade nas ruas da cidade. A equipe multidisciplinar realiza consultas, exames básicos, encaminhamentos e orientações sobre serviços públicos disponíveis.

Além do atendimento na FAS SOS, a Prefeitura oferece outros serviços itinerantes nesta terça-feira em diferentes pontos da cidade, como coleta de lixo tóxico, SINE Móvel para vagas de emprego, e diversas feiras livres e orgânicas em bairros como Água Verde, Jardim Botânico, Rebouças e Santa Felicidade.

A população também pode participar do programa Câmbio Verde, que troca materiais recicláveis por alimentos frescos em vários locais como Nossa Senhora da Luz, Parque Industrial, Vila Torres e Bairro Alto. Os horários e endereços específicos de cada serviço podem ser consultados no site da Prefeitura.

