Consultoras vão para o TikTok e transformam renda extra em negócio de sucesso

Levar uma revistinha para casa para marcar os produtos para comprar e, depois de alguns dias, entregar o livro para a consultora encomendar os itens desejados. O trabalho de consultora de beleza já existe há bastante tempo e é bem conhecido. Agora, com a presença da tecnologia, o serviço ficou mais moderno, prático e deixou de ser uma opção para quem busca apenas uma renda extra, virando possibilidade também para quem quer fazer da consultoria a renda principal.

Duas marcas relevantes no setor, a Natura e Avon, por exemplo, possuem a possibilidade da consultoria digital, na qual as consultoras podem vender para clientes de todas as partes do país.

Um desses exemplos é o de Alini Cristina Dalla. Há cerca de cinco anos, Alini se tornou consultora da Natura e Avon. Na época ela trabalhava apenas no Samu, pois é concursada há 18 anos pela prefeitura de Campo Largo, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC).

O início em um novo emprego surgiu de uma necessidade pessoal. Alini estava se divorciando e precisava achar outra renda para cuidar dos dois filhos. No entanto, ela queria achar algo que permitisse um tempo de qualidade com as crianças. Unindo todos os requisitos, ela encontrou na consultoria uma boa possibilidade.

“Comecei com a consultoria digital, divulgando os produtos que eu pegava. Na época não tinha nem condição de comprar produto. Comecei a divulgar e comecei a vender. No online consegui virar diamante [categoria mais alta de crescimento das consultoras da Natura] e fui subindo de nível”, relata a consultora, que confirma que possui clientes em “tudo que é canto no Brasil”.

Alini relembra que as vendas no online aumentaram bastante durante a pandemia da covid-19 e estabilizaram a ponto dela garantir um bom retorno financeiro. “Eu vendo no presencial e no digital. Mas foi de uma renda extra e hoje em dia minha renda principal é a Natura e Avon. Apesar de eu ser concursada, meu ganho maior dentro de casa é a consultoria de beleza”, afirma.

Por conta do próprio exemplo, ela incentiva as pessoas que possuem interesse na consultoria a olharem para esse ramo não apenas como opção de renda extra, mas como possibilidade de renda principal.

“Quando comecei a me dedicar foram uns quatro, cinco meses que eu comecei a ver que aquilo não precisava ser só uma renda extra, que podia ser um segundo emprego mesmo. Porque a gente encara muito a consultoria de beleza como renda extra e na verdade não. Depende da sua dedicação”.

Matemática virou consultora de beleza para vencer timidez

Prestes a completar seis anos como consultora da Natura, Eli de Lima lembra que era muito tímida e, por isso, começou na consultoria, com o objetivo de desenvolver mais a parte de comunicação para atuar na área profissional como matemática.

Entretanto, o que era para ser mais um aprimoramento nas habilidades de comunicação, acabou ganhando a preferência de Eli. “Recentemente eu pedi a conta do meu trabalho como editora justamente porque a demanda da Natura está crescendo muito e eu não estou conseguindo conciliar minha agenda. Não é mais minha renda principal ser editora, então a Natura está me trazendo muito mais rendimento”, afirma.

Com foco na consultoria digital, Eli mora em Curitiba, mas revela que o maior público dela está em cidades do norte e nordeste do país.

“A gente faz o cadastro no site e já pode começar a vender no digital e tem as revistinhas tradicionais. Tem as duas formas de venda. Tem a consultoria direta, que é você com o seu cliente no presencial, demonstrando os produtos, entregando a revista e marcando. Ou pelo digital, que você pode vender para o Brasil inteiro, inclusive para parentes dos seus clientes. Você que vai escolher qual é a forma mais adequada na sua rotina”, explica.

Também na categoria diamante, Eli explica que o retorno financeiro varia entre os consultores. Nas metas pessoais, o objetivo dela é fazer entre 600 e 700 pontos a cada 21 dias. De acordo com Eli, cada ponto custa entre R$ 4, R$ 5.

“Sou diamante, o nível maior dentro dos consultores, isso traz um retorno tanto na lucratividade quanto no giro de vendas. Tem um plano de crescimento dentro da empresa. Começamos como semente, depois passamos para bronze, prata, ouro e diamante”, revela. Além de consultora, Eli também dá aulas para consultoras iniciantes da empresa.

Consultoras dão dicas de como ter sucesso nas vendas

Alini dá duas dicas principais para quem pensa em começar no ramo da consultoria de beleza: estudar os produtos e não ter medo de aparecer.

“Muita gente fica receosa de começar a divulgar [os produtos], mas você só vai saber, vai conseguir, divulgando. No começo eu não aparecia muito, tinha muita vergonha. Depois fui treinando, estudando sobre o produto. A Natura dá muito treinamento também, tem suporte e todas as informações”, diz.

Eli também reforça a importância de participar dos treinamentos no início e procurar ajuda. “Eu fico triste quando a pessoa começa e desiste sem passar de três meses, que é o tempo inicial pra ver se deu certo. Tem treinamento de produto, de aplicativo, tem banco digital da Natura que facilita os pagamentos. Tem treinamentos ao vivo com consultores, com treinadores dispostos a tirar dúvidas. Ajuda a gente tem, é só procurar”, reforça a consultora.

Para ela, a dica de ouro é estudar bastante o portfolio da empresa e como fazer vendas online. “Se for vender no digital, a parte de marketing digital é importantíssima. Como gravar um vídeo legal, como fazer o vídeo de um produto e se desenvolver também. As vezes no começo a gente tem vergonha do que as pessoas vão falar. Então se inspire em consultores que já estão dando certo. É questão de tempo, tem que ter persistência e estudo”.

Digital trouxe novo significado para a consultoria

Líder de mercado regional Sul da Natura e Avon, André Bergamini, afirma que a empresa foi pioneira na digitalização, com início em meados de 2014. Para ele, a consultoria digital modernizou a forma de fazer a venda direta e o modelo de trabalho das consultoras, já que muitas dela também se tornam influenciadoras digitais.

“Estamos falando de vários modelos que a gente tem e elas [consultoras] foram abraçando essa evoluções e também encontrando novos métodos, tecnologias, inclusive com inteligência artificial. A gente tem algumas ferramentas que foram ajudando elas. Por exemplo, temos uma revista interativa. Então não é mais aquela revista de levar para a casa da consultora. Hoje ela pode fazer esse uso da revista digital como ferramenta para o cliente fazer a própria compra através dos meios digitais”, comenta.

Como ser consultora da Natura e Avon

Bergamini comenta que o processo para ser consultora ou consultor da Natura e Avon é simples. Basta entrar no site e preencher os formulários, informando CPF, nome, telefone e se possui mais de 18 anos.

“A partir do momento que se torna uma consultora Natura e Avon, ela passa a ter vários momentos de treinamentos. A gente capacita muito essas consultoras como foram de gerar uma consultoria de melhor qualidade, para que ela possa vender melhor. Seja no digital ou no presencial. Temos treinamentos de matemática e português. Além de alguns treinamentos que falam sobre Floresta Amazônica, regeneração, violência contra a mulher e saúde da mulher. Até porque na nossa rede a grande maioria é do publico feminino, então isso é muito importante”, diz o líder de mercado regional Sul.

Tecnologia e TikTok: o futuro da consultoria de beleza

Sobre o uso das ferramentas digitais, Bergamini destaca uma parceria recente entre Natura e TikTok, com o objetivo de atingir novos públicos e possibilitar geração de renda para as consultoras.

O Pool Privado de Criador no TikTok One, plataforma que permitirá que as consultoras se profissionalizem e se tornem criadoras de conteúdo, permite que elas sejam remuneradas pela produção de conteúdo, além de oferecer treinamento prático conduzido pelo próprio TikTok.

“Essa parceria a gente está apostando muito, é um modelo que a gente acredita muito e que vai também ajudar a consultora a não limitar suas vendas só no tradicional e sim gerar um valor, além da venda, de criação de conteúdo e de outras plataformas que vão ajudar ela a atender o consumidor final de forma mais ampliada”, destaca.

O programa piloto, que está sendo implementado em todo o Brasil, permite que consultoras de qualquer região do país possam se beneficiar das vantagens do Grupo Privado de criadores do TikTok One. Na primeira fase, com duração de três meses, 200 nomes da base da Natura foram convidados, incluindo consultoras treinadoras, consultoras influenciadoras e nano influenciadoras.