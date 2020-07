Termina nesta quinta-feira (30) o prazo para que os curitibanos apontem que áreas de seus bairros devem ter prioridade no orçamento da capital paranaense para 2021. A votação no programa de consultas públicas Fala Curitiba pode ser feita de maneira on-line até às 23h59, pelo site fala.curitiba.pr.gov.br.

Na votação, cada cidadão pode eleger até 50 prioridades, cinco em cada uma das 10 regionais da cidade, para compor a proposta do orçamento da Curitiba, para execução no próximo ano.

Ao todo, 197 temas podem ser escolhidos pelos moradores de Curitiba, em 13 áreas prioritárias: Assistência Social, Cultura, Direitos Humanos, Educação, Esporte e Lazer, Habitação, Meio Ambiente, Obras Públicas, Saúde, Segurança, Segurança Alimentar e Nutricional, Trânsito e Transporte.

Além dos temas pré-definidos, se o portal não apresentar como opção aquilo que o cidadão quer indicar, ainda há um campo aberto para que a pessoa escreva seu pedido. Segundo a prefeitura, é possível indicar ruas que precisam de melhoria na pavimentação, por exemplo.

Estas informações coletadas junto à população vão integrar a proposta orçamentária feita pela prefeitura, que será votada na Câmara Municipal de Curitiba.

As mais votadas

De acordo com a prefeitura de Curitiba, até às 9h desta quinta-feira, foram registradas 9.731 participações pelo portal do Fala Curitiba. E as áreas que receberam mais votos foram:

1º lugar: Segurança (3.813 indicações)

2º lugar: Obras Públicas (3.690 indicações)

3º lugar: Saúde (1.962 indicações)

4º lugar: Educação (1.698 indicações)

5º lugar: Assistência Social (1.568 indicações)

Segurança

Temas mais votados: módulo da Guarda Municipal (GM), viaturas e expansão do atendimento

1º lugar: Matriz (700 indicações)

2º lugar: Boa Vista (650 indicações)

3º lugar: Boqueirão (600 indicações)

Obras Públicas

Tema mais votado: Viabilidade de pavimentação

1º lugar: Boa Vista (420 indicações)

2º lugar: Boqueirão (366 indicações)

3º lugar: Portão (191 indicações)

Parcial Por Regional

1º lugar: Boa Vista: 935 cidadãos participantes, 3.286 indicações

2º lugar: Boqueirão 754 cidadãos participantes, 3178 indicações

3º lugar: Matriz 621 cidadãos participantes, 2602 indicações

Nas regionais Boa Vista e Boqueirão, os temas mais indicados até esta data são: viabilidade de pavimentação, melhorias no sistema de iluminação pública e módulo da GM.