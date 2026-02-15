Consórcio de Guardas Municipais reforça segurança na Grande Curitiba

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Um consórcio que integra as Guardas Municipais de 11 cidades da Região Metropolitana de Curitiba (RMC) está fortalecendo a segurança pública na área. A iniciativa, que tem Curitiba como referência central, visa padronizar, capacitar e fortalecer as corporações locais para ações conjuntas.

O consórcio reúne Curitiba, Colombo, Pinhais, Campina Grande do Sul, Almirante Tamandaré, Fazenda Rio Grande, Mandirituba, São José dos Pinhais, Araucária, Quatro Barras e Campo Largo. Campo Magro foi o último município a se integrar, no início de fevereiro.

Segundo Thiago Bonagura, secretário para o Desenvolvimento da Região Metropolitana, o objetivo é ampliar a cooperação entre os municípios para garantir maior eficiência no patrulhamento preventivo e na segurança de grandes eventos. A RMC concentra uma população superior a 3,7 milhões de pessoas em 29 municípios.

O consórcio busca replicar boas práticas da capital para os municípios vizinhos, promovendo capacitação técnica, alinhamento operacional e troca de experiências. A expectativa é que a iniciativa contribua para uma resposta mais rápida e integrada às demandas de segurança urbana em toda a região.

José Carlos Felipus Costa, comandante da Guarda Municipal de Curitiba, destaca que a integração proporciona economia nas aquisições de materiais e equipamentos comuns, além de permitir a cooperação técnica e integração de tecnologias e rotinas operacionais entre os municípios.

Os agentes recém-formados de Campo Magro, que realizaram o Curso de Formação Técnico Profissional no Centro de Formação da Guarda Municipal de Curitiba, já iniciaram seus primeiros patrulhamentos nas ruas do município esta semana.