Conservatório de MPB de Curitiba anuncia 40 shows para 2026

O Conservatório de MPB de Curitiba divulgou sua programação para 2026, com 40 shows marcados entre março e novembro, sendo 34 deles gratuitos. A primeira atração será uma roda de choro nesta quinta-feira (12/3), às 19h, com o flautista Clayton Silva como convidado especial.

A agenda inclui apresentações de diversos gêneros musicais brasileiros, como choro, samba, forró e música caipira. Os eventos acontecerão principalmente no próprio Conservatório, localizado na Rua Mateus Leme, 66, no bairro São Francisco.

Entre os destaques da programação estão a roda de samba com o cavaquinista Didi do Cavaco (19/3), o show do grupo feminino de forró Forró de Maravilha (22/3) e a roda de música caipira com a intérprete Ana Decker (25/3).

O Conservatório oferece cinco programas regulares: Roda de Choro, Roda de Samba, Roda de Música Caipira e Domingo Onze e Meia, todos gratuitos, além do Terça Brasileira, realizado no Teatro do Paiol com ingressos a R$ 35 (inteira) e R$ 17,50 (meia-entrada).

Além dos shows, o Conservatório de MPB, que funciona em um sobrado histórico de 1897, oferece cursos de música, workshops e é sede de grupos artísticos como as orquestras À Base de Corda e À Base de Sopro, o Vocal Brasileirão e o Coral Brasileirinho.