Conselho de Ética ouve testemunhas em processo contra Eder Borges

O Conselho de Ética e Decoro Parlamentar (CEDP) da Câmara Municipal de Curitiba (CMC) realiza, nesta sexta-feira (3), às 9h30, a reunião de instrução do Processo Ético-Disciplinar (PED) 1/2026. O procedimento tem como representado o vereador Eder Borges (Novo) e apura os fatos ocorridos no dia 1º de abril de 2026, durante uma Tribuna Livre e um registro fotográfico institucional.

Nesta data, a Câmara, por convite do vereador Angelo Vanhoni (PT), recebeu representantes do Sindicato dos Servidores do Magistério Municipal de Curitiba (Sismmac).

Após falta da presidente da entidade, Diana Cristina de Abreu, os convidados foram chamados para uma foto oficial. Eder Borges posou para a imagem fazendo um símbolo de “arminha com a mão”, que ficou famoso entre apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro.

O episódio, descrito nas representações como de tensão política, deu origem às denúncias admitidas pelo Conselho de Ética contra o parlamentar.

A reunião dessa sexta foi designada pela relatora do processo, Laís Leão (PDT), com o objetivo de produzir provas, ouvir testemunhas e reunir elementos para a elaboração do parecer. Foram convocados para depor:

Tico Kuzma (PSD), Camilla Gonda (PSB) e Renan Ceschin (Pode): Vereadores citados pelo acusado em sua defesa prévia.



Vereadores citados pelo acusado em sua defesa prévia. Victória Lauren Maciel de Almeida: Assessora parlamentar de Eder Borges.



Assessora parlamentar de Eder Borges. Angelo Vanhoni (PT) e Diana Cristina de Abreu (Sismmac): Notificados por iniciativa da relatora, que considerou as oitivas pertinentes para esclarecer o contexto institucional dos fatos.