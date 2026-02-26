Conselho da Diversidade Sexual de Curitiba empossa novos membros

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O Conselho Municipal da Diversidade Sexual (CMDS) de Curitiba empossou seus novos integrantes para o biênio 2026/2028 em cerimônia realizada na quarta-feira (25/2). A nomeação foi oficializada pelo Decreto nº 86, de 28 de janeiro de 2026, e marca o início de um novo ciclo de trabalho do colegiado.

O CMDS tem como missão acompanhar, propor e fortalecer políticas voltadas à população LGBTQIA+ na capital paranaense, funcionando como um espaço de diálogo entre governo e comunidade. A nova composição inclui representantes da sociedade civil e do poder público.

Entre os titulares da sociedade civil empossados estão membros da Liga Brasileira de Lésbicas PR, ARTGAY, Grupo Dignidade, CEPAC e CUT PR. Essas entidades terão papel direto na formulação e acompanhamento de ações públicas, levando ao Conselho as demandas e prioridades da população LGBTQIA+.

O poder público está representado por titulares de áreas estratégicas da administração municipal, incluindo as Secretarias da Mulher e Igualdade Étnico-Racial, da Saúde, da Educação, de Defesa Social e Trânsito, além da Fundação de Ação Social.

Com essa formação, o CMDS reforça seu caráter intersetorial, atuando na articulação de políticas de saúde, educação, assistência social, segurança e promoção de direitos. O objetivo é enfrentar a discriminação e consolidar políticas públicas que garantam respeito, cidadania e inclusão para a comunidade LGBTQIA+ de Curitiba.