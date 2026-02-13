Conselho da Cidade de Curitiba analisa revisão do Plano Diretor

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O Conselho da Cidade de Curitiba (Concitiba) realizou sua 78ª reunião ordinária na quinta-feira (12/2) para discutir a participação do órgão na revisão do Plano Diretor da capital paranaense. O encontro aconteceu no auditório do Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba (Ippuc).

Durante a reunião, a arquiteta e urbanista Mônica Máximo da Silva, diretora de Informações do Ippuc, apresentou um resumo do diagnóstico técnico elaborado por mais de 100 servidores municipais. O estudo avaliou o desempenho das políticas públicas setoriais em áreas como Mobilidade, Habitação, Desenvolvimento Social, Econômico, Defesa Social e Civil, Meio Ambiente e Estruturação Urbana.

Os conselheiros foram divididos em câmaras temáticas para elaborar propostas para o Plano Diretor. Os resultados preliminares apontam para a necessidade de adensamento em eixos estruturantes, melhor distribuição de serviços e equipamentos públicos, e estruturação da mobilidade ativa. As câmaras devem concluir suas contribuições até a primeira quinzena de março.

A reunião também oficializou novos conselheiros, incluindo representantes das secretarias municipais e de movimentos populares. Além disso, foi aprovado o novo regimento do Concitiba, que agora passará por análise jurídica para homologação.

As informações completas sobre o diagnóstico técnico e o processo de revisão do Plano Diretor estão disponíveis no site oficial do projeto.