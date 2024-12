Homens invadem casa de família, trocam tiros e cinco morrem em Curitiba

Seis armas foram apreendidas e cinco pessoas morreram em um confronto com policiais do Batalhão de Polícia de Choque (BPCHOQUE) na tarde desta segunda-feira (16), no bairro Prado Velho, em Curitiba.

De acordo com informações do Capitão Leonardo Socorro da Silva do BPCHOQUE por volta das 13h20 a polícia recebeu uma ligação pelo 190 dizendo que homens armados tinham invadido uma casa na rua Embaixador Hipólito de Araújo e retirado a família à força do local. Conforme apuração inicial, o objetivo do grupo era “assumir o tráfico de drogas da região”.

“[Equipes] iniciaram o adentramento na residência com essa informação. No segundo piso da residência havia cinco indivíduos armados. Ao visualizar as equipes policiais atiraram contra as equipes e se iniciou um confronto armado”, detalhou Silva.

Fotos: Átila Alberti / Tribuna do Paraná.

Os cinco indivíduos morreram durante o confronto com a polícia. No local foram apreendidas duas pistolas calibre 380, uma pistola calibre 9mm, dois revólveres e uma espingarda calibre 12. A polícia também encontrou aproximadamente 500 munições e um colete balístico.

Segundo o capitão, os cinco mortos eram de uma facção. Eles chegaram na casa em um Volkswagen Gol. “A gente está buscando informações desse veículo para poder iniciar uma linha de investigação a respeito da ação desses indivíduos, acrescentou Silva.