A chuva que estava prevista para chegar em Curitiba na sexta-feira (22) perdeu força e não chegou a cair no estado. No entanto, o avanço de uma frente fria promete trazer a precipitação à capital paranaense no final da tarde de sábado (23). Há possibilidade de temporais com rajadas de vento que podem chegar aos 50 km/h e chance de raios no meio da tarde.

Com a maior presença de nuvens, a variação térmica também deve ser menor que a experimentada durante a semana e os termômetros não sobem tanto. A previsão de máxima é de 28ºC enquanto a mínima fica em 18ºC.

Domingo

Com a chegada da frente fria no sábado, o domingo será de tempo mais fechado e temperaturas em queda. O sol deve aparecer, entre nuvens, assim mantendo a atmosfera mais fria. A máxima prevista pro dia é de 19ºC. Com o cobertor térmico formado pela nebulosidade, a mínima não baixa tanto, ficando em 12ºC.

Litoral

Quem descer aproveitar o litoral deve encontrar o cenário ideal para curtir a praia. Com sol predominante durante boa parte do dia, as temperaturas sobem e chegam à casa dos 30ºC em Paranaguá. No fim do dia, a previsão é também de alguma chuva, em menor volume que na capital, o que não causa queda tão brusca na temperatura. A mínima é de 22ºC na cidade portuária.

Interior

Com o avanço de áreas de instabilidades vindas do Paraguai, pancadas de chuvas acompanhadas de descargas elétricas e rajadas de ventos fortes já atingiram o oeste do estado. A área mais a noroeste do estado deve ser a menos afetada pelo sistema, juntamente com os Campos Gerais. Nas regiões Sul, Sudoeste e Norte, a previsão é de chuva no final do dia, em volume considerável.

A máxima chega aos 34ºC, em Umuarama, no Noroeste. A mínima prevista é de 15ºC, em Pato Branco, sul do Paraná.