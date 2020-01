Nesta quinta-feira (9) a Caixa sorteia a Quina concurso 5166, Timemania 1430, Dupla Sena 2035 e Dia de Sorte 249. O sorteio dos prêmios de hoje acontece no Espaço Loterias, localizado no Terminal Rodoviário do Tietê, em São Paulo, e você confere os resultados aqui na Tribuna.

Resultado Quina 5166

06, 27, 32, 41 e 55.

Resultado Dia de Sorte 249

03, 08, 12, 20, 21, 27 e 29. Mês da sorte: Setembro.

Resultado Timemania 1430

10, 18, 43, 48, 51, 61 e 80. Time do coração: Santos (SP)

Resultado Dupla Sena 2035

1° sorteio: 05, 10, 12, 14, 28 e 47. 2º sorteio: 08, 25, 28, 34, 35 e 46.

