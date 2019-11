A volta de veículos sentido Curitiba pelas principais estradas que ligam a capital do estado nesse domingo (17), Feriado da República, deve ser intensa. As BRs 277 (que faz ligação com o litoral do Paraná), 376 (que leva ao litoral norte de Santa Catarina), 277 (sentido interior do estado), 116 (que conecta ao estado de São Paulo), e 116 (que faz ligação com o interior de Santa Catarina) tem previsão de tráfego acima do normal já a partir da manha de domingo.

Pra fugir dos horários de pico e evitar ficar horas em filas nas estradas, o motorista deve prestar atenção ao horário que vai sair. Cuidados redobrados ao longo de toda a viagem e prudência também são recomendações para quem quer chegar em casa sem problemas, mesmo diante de algum engarrafamento.

Litoral do Paraná

A Ecovia, concessionária responsável pelo trecho da BR-277 que liga Curitiba ao litoral do Paraná, acredita que cerca de 140 mil carros subirão a serra ao longo de todo o domingo. A empresa prevê que o pico de movimento seja entre 11h e 17 horas.

Interior

Conforme a CCR Rodonorte, concessionária que administra o trecho que faz conexão entre a capital e o interior do estado, serão aproximadamente 50 mil veículos trafegando pela rodovia ao longo da volta do feriado, fluxo 70% acima do normal. O horário de pico normalmente se estende ao longo do dia, com movimentação caindo no período da noite.

Santa Catarina

A BR-376, que liga Curitiba ao litoral norte de Santa Catarina, deve registrar maior fluxo de movimentação a partir das 9h de domingo, com movimento intenso previsto até 22 horas. Como também faz ligação com Guaratuba, a rodovia tem previsão de movimentação intensa ao longo de todo o dia.

Quem segue de volta do interior de Santa Catarina, pela BR-116, deve encontrar trânsito um pouco menos intenso. Apesar de movimentada, a ligação com o estado vizinho tem previsão de pico de tráfego menor, entre 11h e 17h.

São Paulo

O trecho da BR-116 que liga Curitiba a São Paulo também tem expectativa de movimentação intensa. A previsão da concessionária, no entanto, é de maior trânsito no sentido da capital paulista, entre 12h e 22h. Quem segue sentido Curitiba deve encontrar movimentação menos intensa.