O Sebrae/PR promove nesta semana o evento Conecta 2020, entre os dias 8 e 10 de outubro, com a apresentação 100% on-line. Esta é a sexta edição do Conecta e será a primeira vez que o encontro de startups, empreendedores, investidores e empresas inovadoras ocorre de maneira digital.

>>> Saiba como se inscrever no final do texto!

Os participantes contarão com palestras de importantes nomes nacionais e internacionais que abordarão temas relacionados à transformação digital, tecnologia, indústria 4.0, diversidade, empreendedorismo, inovação para setores como saúde, turismo e educação. As inscrições são gratuitas para mais de 30 palestras.

Segundo o Sebrae/PR, este é o maior evento de inovação do Paraná. O Conecta é voltado para pessoas com interesse em acessar novos conteúdos, realizar conexões, buscar investimentos e estabelecer novos negócios. Ao todo, serão quatro salas virtuais simultâneas, com mais de 30 palestras e painéis com especialistas em inovação em nível nacional e internacional.

O evento contará ainda com importantes nomes que falarão sobre a captação de investimentos para empresas e startups como Jeff Wallace, fundador do Sillicon Valley in Your Pocket, plataforma que aproxima startups dos investidores do Vale do Silício; Arnobio Morelix, diretor de Inovação da Startup Genome e Peter kruger, CEO da Startup Bootcamp, rede global de aceleradoras de startups.

A abertura do evento contará com o painel Governanças do Paraná, que receberá cases de sucesso dos representantes de ecossistemas de inovação e comunidades de startups de diferentes regiões do estado.

Segundo a consultora do Sebrae/PR, Marcela Milano, o participante do Conecta 2020 terá a sua disposição um conteúdo de grande qualidade seja qual for a sua área de atuação ou interesse. “Cada uma das quatro salas digitais abordará aspectos ligadas à internacionalização, aceleração de empresas, sucesso e experiência das empresas. Pensamos em uma programação diversa, com a presença de histórias de empreendedores e profissionais de sucesso e cases inspiradores e com elementos que permitam às empresas buscarem investimentos e crescerem”, explica ela.

O uso da tecnologia por parte das empresas será a tônica das palestras de Ricardo Cappra, fundador do Capra Institute, uma das referências globais em relação ao tema de big data e Rosine Kadamani, CEO da Blockchain Academy, que falará sobre a utilização e a importância do blockchain para as empresas.

As temáticas da inovação e do empreendedorismo farão parte das palestras de Dennis Boecker, líder inovação aberta global da Bosch; de Lindalia Sofia, CEO da Ions Consultoria e eleita uma das líderes mundiais de empreendedorismo pela NASA, e que falará sobre a importância de possuir canais omnichannel; Leandro Matos, membro da Singularity University Brasil, sobre a trajetória empreendedora; e Lisiane Lemos, gerente de Desenvolvimento de Negócios da Google, sobre a importância da diversidade para a inovação.

As inscrições para o Conecta são gratuitas e podem ser realizadas NESTE LINK.

A programação começa na quinta-feira (8), a partir das 18h, com a realização do credenciamento e das primeiras palestras, e se estende na sexta-feira, das 14h às 20h, e termina no sábado, das 9h às 13h.

Para mais informações, a programação completa e os convidados confirmados acesse o site do Conecta. Outras informações pelos telefones (41) 9 8814-0721 – (41) 3330-5895 – (41) 9 9232-0502.