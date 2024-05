A Universidade Federal do Paraná (UFPR) está com as inscrições abertas para um concurso público para preenchimento de 54 vagas em 22 diferentes cargos de carreira técnico-administrativa, incluindo cargos de nível técnico e superior. As inscrições podem ser feitas até o dia 31 de maio, exclusivamente pelo Núcleo de Concursos (NC/UFPR).

As vagas estão distribuídas entre as cidades de Curitiba, Palotina, Toledo, Matinhos, Pontal do Paraná e Jandaia do Sul, além da Fazenda Canguiri, em Pinhais.

As vagas de nível técnico, com remuneração inicial de R$ 2.667,19, são para os seguintes cargos: Técnico de Laboratório – Biologia; Técnico de Laboratório – Análises Clínicas; Técnico em Contabilidade, Técnico em Enfermagem, Técnico em Farmácia e Técnico em Radiologia.

Os cargos de nível superior, com remuneração inicial de R$ 4.556,92, são os seguintes: Administrador, Analista de Tecnologia da Informação, Arquiteto e Urbanista, Arquivista, Bibliotecário – Documentalista, Engenheiro Eletricista, Engenheiro Mecânico, Farmacêutico, Médico Psiquiatra, Médico Clínico Geral, Pedagogo, Produtor Cultural, Psicólogo, Químico, Técnico em Assuntos Educacionais e Zootecnista.

A prova objetiva para todos os cargos será aplicada no dia 4 de agosto. Os inscritos para Técnico de Laboratório (Biologia) e Técnico de Laboratório (Análises Clínicas) farão também prova prática, em data a ser definida em edital específico, e os inscritos para os cargos de Médico farão prova de títulos entre os dias 3 e 9 de setembro.

A inscrição para o concurso da UFPR 2024 deve ser feita diretamente no site do Núcleo de Concursos da UFPR. A taxa de inscrição é de R$ 150,00 para cargos de nível técnico e de R$ 200 para os de nível superior. Candidatos inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CADÚnico) e doadores de medula óssea podem solicitar isenção de taxa até o dia 3 de maio.

Todas as informações sobre o concurso estão detalhadas no edital.

