Concurso do TJ-PR encerra inscrições nesta sexta com salário de R$ 34 mil

As inscrições para o concurso de juiz substituto do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná (TJPR) encerram nesta sexta-feira (2/1). O edital prevê o preenchimento de 20 vagas, sendo 12 destinadas à ampla concorrência e 8 reservadas a políticas públicas, com salário inicial de R$ 34.083,41.

Para participar, os candidatos devem realizar a inscrição exclusivamente pelo site da Fundação Getulio Vargas (FGV), banca responsável pela organização do certame. A taxa de inscrição é de R$ 340,83. Entre os requisitos estão: ter menos de 65 anos na data da posse, ser bacharel em Direito e comprovar mínimo de três anos de atividade jurídica.

A primeira fase do concurso será a prova objetiva, marcada para o dia 22 de fevereiro. A avaliação contará com 100 questões de múltipla escolha, cada uma com cinco alternativas e apenas uma correta.

Os candidatos aprovados nessa etapa avançam para as provas escritas, previstas para os dias 10 e 11 de maio. Uma delas será teórica, abrangendo áreas do conhecimento jurídico, e a outra consistirá na elaboração de sentenças cível e criminal.

Na sequência, os aprovados passarão por exames de sanidade física e mental, avaliação psicotécnica, prova oral e análise de títulos, etapas que integram o processo seletivo até a nomeação final.

O último concurso para juiz substituto do TJPR ocorreu em 2023 e ofertou 27 vagas imediatas. Em relação àquele edital, o novo concurso apresenta um reajuste de quase R$ 4 mil no salário inicial, refletindo a atualização da carreira no Judiciário paranaense.

