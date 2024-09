Concurso da Sanepar no Paraná tem salários de até R$ 6,9 mil; saiba como se inscrever

As inscrições para o concurso público da Companhia de Saneamento do Paraná (Sanepar) podem ser feitas a partir desta segunda-feira (09). Os editais de lançamento do concurso público para preenchimento de 102 vagas e para a formação de cadastro de reserva foram publicados na última segunda-feira (02). O prazo das inscrições termina às 23h59 do dia 09 de outubro de 2024.

Os salários variam de R$ 2.256,24 a R$ 6.902,16: são de R$ 2.256,24 para o nível médio, R$ 3.923,90 para as vagas de nível técnico e de R$ 4.410,85 até R$ 6.902,16 para as vagas de nível profissional. Para os profissionais diplomados pelos cursos superiores de Engenharia, de Química, de Arquitetura, de Agronomia e de Veterinária, a Sanepar informa que atende ao quesito salarial disposto na lei.

As taxas de inscrição são de R$ 60,00 para a especialidade de nível médio, R$ 80,00 para especialidades de nível técnico e R$ 100,00 para especialidades de nível superior. Os candidatos devem fazer suas inscrições pela internet, no site do Instituto AOCP (Assessoria em Organização de Concursos Públicos).

Benefícios

Além dos salários iniciais, a Sanepar oferece benefícios ao seu quadro de empregados como o auxílio alimentação, no valor de R$ 1.627,91; Programa de Cargos, Carreira e Remuneração – PCCR, possibilidade de adesão ao plano de saúde (médico e odontológico), possibilidade de adesão ao Plano de Previdência Complementar e vale transporte concedido conforme legislação em vigor.

Outros benefícios para os que ingressam na empresa são o Programa de Participação nos Resultados – PPR, abono anual, banco de horas, redução de jornada para empregados com filhos PCD, possibilidade de teletrabalho dependendo da área de contratação, auxílio creche/babá, uniforme escolar, convênio farmácia, kit natalino, auxílio maternidade/paternidade estendida, Programa de Incentivo à Educação. Esse pacote de vantagens fica condicionado às regras para utilização conforme norma interna e/ou acordo coletivo de trabalho – ACT vigente.

Editais

Após 11 anos, a Sanepar prevê a contratação de pessoas para cargos de nível médio, técnico e profissional e também para a formação de cadastro de reserva para especialidades nesses três níveis. Os editais estão disponíveis no site do Instituto AOCP, responsável pela condução do processo (veja links abaixo).

O Concurso Público é composto de três editais e anexos correspondentes que tratam dos diferentes níveis: Edital 1 – especialidade Agente de Suporte com escolaridade de ensino médio; Edital 2 – especialidades de ensino médio técnico e Edital 3 – especialidades de nível superior.

Vagas

Para o nível superior as vagas e formação de cadastro de reserva são para as especialidades de: administrador, advogado, analista de informática, arquiteto urbanista, assistente de comunicação–jornalismo, assistente de comunicação–publicidade e propaganda, assistente social, bibliotecário, biólogo, bioquímico, contador, economista, enfermeiro do trabalho, engenheiro agrônomo, engenheiro ambiental, engenheiro cartógrafo, engenheiro civil, engenheiro de controle e automação, engenheiro de segurança do trabalho, engenheiro eletricista, engenheiro florestal, engenheiro mecânico, engenheiro químico, engenheiro sanitarista, geógrafo, geólogo, psicólogo e químico.

As vagas e formação de cadastro de reserva para o nível técnico são para as especialidades de: técnico ambiental, técnico em agrimensura, técnico em edificações, técnico em eletromecânica, técnico em eletrotécnica, técnico em enfermagem do trabalho, técnico em informática, técnico em mecatrônica, técnico em segurança do trabalho, técnico em transações imobiliárias, técnico mecânico e técnico químico.

Cidades

Para os cargos de nível técnico e nível profissional, bem como para cadastro de reserva as vagas dessas especialidades são para as cidades de Cascavel, Curitiba, Londrina, Maringá e Ponta Grossa, conforme a especialidade. Já, a especialidade de nível médio, que é para agente de suporte, está prevista para 126 cidades do estado.

Provas

As provas estão previstas para ocorrer simultaneamente em Cascavel, Curitiba, Guarapuava, Londrina, Maringá, Paranavaí, Pato Branco, Ponta Grossa e Umuarama, no dia 17/11/2024.

As do nível médio e do técnico ocorrerão pela manhã e a prova para nível superior ocorrerá no período da tarde, facilitando a participação dos candidatos em mais de um edital.

Isenção

O pedido e o envio da documentação necessária para isenção da taxa de inscrição devem ser feitos até dia 13 de setembro de 2024.

Cotas

Estão previstas cotas de 10% das vagas para pessoas com deficiência, 10% para pessoas negras e, pela primeira vez, 2% para mulheres vítimas de violência doméstica, conforme estabelece a Lei Estadual do Paraná 19.727/2018.

A validade do concurso é de dois anos, a partir da data da homologação final, podendo ser prorrogado por igual período. Todas informações também estão disponíveis no site da Sanepar ou no site do Instituto AOCP.

TENSO!!! Na base do pó!! Curitiba ainda tem ruas sem asfalto, acredita?? Triste demais! O que aconteceu com esse bichinho? Registro é impressionante! Pra que?? Moda nas estradas é um PERIGO para você e sua família!