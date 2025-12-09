Concurso da Guarda Municipal de Curitiba tem inscrições homologadas

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Secretaria de Gestão de Pessoal de Curitiba homologou a relação final de inscritos para o concurso público da Guarda Municipal. O resultado foi publicado no Diário Oficial do Município desta segunda-feira (8/12) e no site da Prefeitura. A prova objetiva, primeira etapa do concurso, está marcada para 18 de janeiro de 2026.

Os candidatos que apresentaram recurso quanto à relação de inscritos podem conferir o resultado da análise no site do Instituto AOCP, empresa contratada para realizar o concurso. O instituto divulgou o edital de deferimento das inscrições pós-recursos.

O concurso oferece 100 vagas iniciais para a Guarda Municipal, com possibilidade de novas convocações dentro do prazo de validade, conforme necessidade e disponibilidade financeira do município. O edital com horário e local da prova objetiva será publicado em 9 de janeiro de 2026.

As equipes do Departamento de Desenvolvimento de Políticas de Pessoal da Secretaria de Gestão de Pessoal e do Instituto AOCP estão finalizando os preparativos para receber os candidatos no dia da prova. Os interessados devem acompanhar as publicações oficiais para mais informações sobre o concurso.