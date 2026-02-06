Primeira etapa do concurso

Concurso da Guarda Municipal de Curitiba divulga resultado preliminar

Tribuna do Paraná
Por SECOM Tai
- Atualizado: 06/02/26 13h01

A Secretaria Municipal de Gestão de Pessoal (SMGP) e o Instituto AOCP divulgaram nesta sexta-feira (6/2) o resultado preliminar da primeira etapa do concurso público para a carreira de guarda municipal de Curitiba. Os candidatos que alcançaram a nota mínima de 50 pontos podem consultar a lista com seus nomes no site do Instituto AOCP.

Cerca de 16,4 mil candidatos realizaram a prova objetiva no dia 18 de janeiro. Os interessados poderão apresentar recurso em relação ao resultado preliminar na próxima segunda e terça-feira (9 e 10/2), através do site do Instituto AOCP.

O concurso terá outras etapas, incluindo perícia para pessoas com deficiência, procedimento de heteroidentificação, prova de aptidão física, investigação social e avaliação psicológica. Os candidatos devem acompanhar a divulgação das próximas fases pelo site do Instituto AOCP.

De acordo com o edital, o concurso oferece 100 vagas para a carreira de guarda municipal. No entanto, há expectativa de que mais candidatos sejam convocados dentro do período de validade do concurso. Para chegar à última etapa, o candidato deve ser considerado apto em todas as fases anteriores.

