Concurso da Guarda Municipal de Curitiba divulga locais de prova hoje

O Instituto AOCP divulga nesta sexta-feira (9/1) o edital com horário e locais de prova do concurso público da Guarda Municipal de Curitiba. A partir de segunda-feira (12/1), os candidatos poderão imprimir o cartão de informação, documento obrigatório no dia do exame.

A prova objetiva, primeira etapa do concurso, será realizada no dia 18 de janeiro. O edital com informações detalhadas pode ser consultado no site do Instituto AOCP.

Conforme estabelecido, os candidatos devem comparecer ao local de prova com no mínimo 45 minutos de antecedência, portando documento oficial com foto, o cartão de informação e caneta esferográfica transparente azul ou preta.

A avaliação contará com 40 questões sobre Língua Portuguesa, Raciocínio Lógico e Matemático, Noções de Informática, História e Geografia de Curitiba, além de Noções de Direito e Legislação. O local de prova não poderá ser alterado pelo candidato.

Entre os locais de aplicação estão o Colégio Estadual Júlia Wanderley, a FESP, o Centro Universitário Santa Cruz, a UniCuritiba, a Uniandrade, a Universidade Tuiuti do Paraná, o Colégio Estadual Santa Rosa, a UniOpet, o Colégio Estadual Santa Cândida, o Colégio Estadual La Salle, o Colégio Estadual Benedicto João Cordeiro, a Faculdade Estácio de Sá e o Colégio Estadual Cecília Meireles.