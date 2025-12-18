Concerto de Natal gratuito encanta público no Memorial Paranista

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O Grande Concerto Musical de Natal estreou na noite de quarta-feira (17/12) no Memorial Paranista, em Curitiba, atraindo um público entusiasmado apesar da chuva. O evento gratuito, parte da programação do Natal de Curitiba 2025, continuará até domingo (21/12), com apresentações diárias às 19h30.

Devido às condições climáticas, o concerto começou por volta das 20h em uma versão reduzida, apresentando apenas vozes e piano para evitar danos aos instrumentos da orquestra. Mesmo com o tempo adverso, famílias permaneceram para assistir ao espetáculo, protegendo-se com capas e guarda-chuvas.

O coro, composto por cerca de 60 cantores, ocupou a escadaria do Jardim das Esculturas, criando uma atmosfera cênica única. Sob a regência do maestro Alexandre Mousquer, o repertório incluiu clássicos natalinos como ‘Ave Maria’, ‘O Holy Night’, ‘Noite Feliz’ e ‘Somewhere Over the Rainbow’. O encerramento foi marcado pela formação de um presépio vivo ao som de ‘Hallelujah’ de Händel, seguido por uma queima de fogos.

O evento, que faz parte do Natal de Curitiba 2025, é uma realização da Prefeitura de Curitiba e conta com diversos patrocinadores. As apresentações continuarão até 23 de dezembro, com a programação geral do Natal se estendendo até 6 de janeiro. Em caso de mau tempo, as atrações ao ar livre podem sofrer alterações ou cancelamentos.