Concerto de abertura da Oficina de Música homenageia Hermeto Pascoal

Por SECOM Tai
- Atualizado: 07/01/26 11h01
Oficina de Música de Curitiba abre 43ª edição com homenagem a Hermeto Pascoal e duo de pianistas. Foto: Cido Marques/FCC

A 43ª Oficina de Música de Curitiba inicia nesta quarta-feira (7/1) com um concerto especial em homenagem ao multi-instrumentista Hermeto Pascoal. O evento acontece às 20h no Grande Auditório do Teatro Guaíra, com apresentações da Orquestra de Câmara de Curitiba e do grupo convidado Nave Mãe, formado por músicos que acompanharam Hermeto ao longo de sua carreira.

O programa da noite será dividido em três partes. A Orquestra da Camerata Antiqua de Curitiba abre o concerto com a ópera Fosca, de Antônio Carlos Gomes, sob regência do maestro Abel Rocha. Em seguida, as pianistas Érika Ribeiro e Maria Teresa Madeira interpretam o Concerto para Dois Pianos e Orquestra em Ré menor, de Francis Poulenc.

O encerramento será dedicado à música de Hermeto Pascoal, com a apresentação da Nave Mãe. O grupo, formado por músicos próximos ao compositor, incluindo seu filho Fábio Pascoal, interpretará temas de diferentes fases da carreira do ‘bruxo’.

Os ingressos para o concerto de abertura estão à venda a partir de R$ 20. A 43ª Oficina de Música de Curitiba segue até o final do mês com diversas atividades, incluindo shows, oficinas e apresentações gratuitas em vários pontos da cidade.

