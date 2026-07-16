Complexo Tarumã libera novas pistas hoje, mas até lá trânsito segue afunilado em uma faixa

O trânsito de Curitiba nesta quinta-feira (16) ganha uma importante modificação com o avanço das obras no Complexo Tarumã, mas ainda exige muita paciência de quem passa diariamente pelo trecho. Nesta quinta, o fluxo de veículos será transferido para as novas pistas do viaduto, mantendo um gargalo no trecho. Além disso, o Centro e o Portão registram bloqueios que prometem testar a paciência de quem precisa se deslocar hoje.

Obras

Complexo Tarumã – O tráfego de veículos na região do Viaduto Tarumã será deslocado para duas novas pistas da estrutura sobre a Linha Verde, no sentido Sul (bairro Pinheirinho). O motorista precisa ficar muito atento: o trânsito continuará fluindo em apenas uma faixa de tráfego até chegar ao viaduto. Somente a partir desse ponto a via passa a ter duas faixas de rolamento, seguindo assim até a junção com o pavimento antigo. A sinalização horizontal foi pintada na tarde de quarta-feira para orientar os condutores.

No Centro, também a partir das 9h desta quinta-feira, a Rua Conselheiro Laurindo, na altura do cruzamento com a Avenida Sete de Setembro, terá bloqueio parcial. A intervenção ocorre em meia pista e é necessária para as obras do BRT Leste/Oeste. O tráfego de veículos será mantido de forma parcial durante os serviços de escavação e reconstrução do pavimento em concreto, mas lentidões são esperadas no local.

Bloqueios

No Portão, a Rua Vital Brasil está totalmente bloqueada no trecho entre as ruas Tamoios e Bororós. A interdição, que começou na quarta-feira para obras de drenagem pluvial do Novo Inter 2, tem duração prevista de 15 dias. Apenas moradores e comerciantes locais têm acesso ao trecho. Para os demais motoristas, as opções de desvio são pelas ruas Tabajaras, Professor Ulisses Vieira e Bororós.

Mudanças de sentido

Batel A Rua Josefina Rocha passou a ter sentido único de circulação de trânsito, fluindo agora exclusivamente da Rua Jerônimo Durski para a Rua Olavo Bilac. A mudança é permanente e visa organizar o fluxo e dar mais segurança a pedestres e motoristas que transitam pelo bairro.