Pandemia, ciclone bomba, nuvem de gafanhotos e agora cometa. Isto mesmo, você leu corretamente, COMETA! Chamado de Neowise, o corpo menor (como é definido) poderá ser visto do Brasil, a olho nu, a partir desta quarta-feira (22), até o dia 30 de julho. Aqui no Paraná a expectativa maior é a partir de sexta-feira (24), mas a tendência que não venha a ser tão brilhante como foi, por exemplo, com o cometa Halley, em 1986. A grande dúvida é se o cometa poderá ser visto de Curitiba ou não?

A presença do cometa foi até uma surpresa para os astrônomos. No dia 27 de março, a Nasa, agência espacial norte-americana, fez a primeira observação e decidiu usar o nome do telescópio espacial que foi usado na descoberta para fazer a justa homenagem ao corpo celeste.

Anísio Lasievicz, diretor do Parque da Ciência, em Pinhais, região metropolitana de Curitiba, ressalta que no início da descoberta as pessoas não deram muita atenção. “Ele foi descoberto em março e ninguém dava nada para ele, pois as projeções de brilho apontavam que ele seria fraco. Para surpresa, quando ele foi chegando mais perto do Sol, foi brilhando cada vez mais. No Hemisfério Norte, foi um espetáculo possível de ver a olho nu”, comentou o diretor.

A próxima passagem do Neowise pela Terra será daqui a 6.800 anos, tempo em que este cometa leva para dar uma volta completa em torno do Sol e passar próximo da Terra.

Dá pra ver o cometa Neowise de Curitiba?

O cometa Neowise poderá ser visto no começo da noite com o pôr do sol. Mas é preciso ter sorte. Foto: Reprodução/Nasa.

Infelizmente o cometa está se afastando do Sol e por isto vai ter menos brilho por aqui. No entanto, a oportunidade é nobre de ficar visualizando o céu e em tempos de pandemia do novo coronavírus, um bom motivo para ficar mais próximo da família e colocar as crianças para aprender um pouco mais sobre o assunto. Além disto, vale a torcida para o cometa Neowise, pois ele pode surpreender de novo.

“O problema é que ele está se afastando do Sol e fica menos brilhante, está enfraquecendo. Muito provável que a gente observe como se fosse um borrãozinho no céu ou nem perceba. Vai ser um exercício de sorte e paciência”, explicou Anísio. Relembrando que as últimas vezes que tivemos a visita de cometas por aqui foi em 2007 com o McNaught, e o Halley, em 1986.

Como ver o cometa Neowise

– Binóculo ou pequeno telescópio pode ajudar

– Olha para o lado noroeste, ou seja, lado direito da Lua

– O cometa poderá ser visto no começo da noite com o pôr do sol

– Aplicativos como o Star Chart (disponível para Android e iOS) e Star Walk (Android e iOS) ajudam a localizar o cometa. Outro app bacana para acompanhar as estrelas, planetas e satélites é o Sky View, também disponível para Android e iOS.