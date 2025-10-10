Previsão! Veja como fica o tempo em Curitiba neste sábado (11/10)

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A previsão do tempo em Curitiba para este sábado (11/10) indica um dia com chuva leve e temperaturas amenas. Os curitibanos podem esperar um céu nublado e uma alta probabilidade de precipitação ao longo do dia.

De acordo com os dados meteorológicos, a temperatura máxima prevista é de 20°C, enquanto a mínima deve ficar em torno de 14°C. No entanto, a sensação térmica pode chegar a 25°C durante as horas mais quentes do dia, devido à alta umidade relativa do ar, que deve atingir 87%.

A probabilidade de chuva é de 20%, com acumulado previsto de aproximadamente 1 mm. Apesar da baixa intensidade, é recomendável que os moradores estejam preparados para enfrentar um dia úmido. O índice UV estará em 3, considerado moderado, mas ainda assim é aconselhável o uso de protetor solar para quem precisar sair de casa.

Os ventos soprarão predominantemente do leste-nordeste, com velocidade média de 11 km/h e rajadas que podem chegar a 21 km/h. A cobertura de nuvens será total, com 100% do céu encoberto durante todo o dia.

Para a noite, espera-se uma diminuição na probabilidade de chuva, caindo para 10%. O céu permanecerá nublado, com a umidade relativa do ar aumentando para 98%. As temperaturas devem cair ligeiramente, proporcionando uma noite fresca aos curitibanos.

O sol nascerá às 5h46 e se porá às 18h21, proporcionando cerca de 12 horas e 35 minutos de luz natural. A lua estará em fase minguante gibosa, com o nascer previsto para as 23h42 do dia seguinte.