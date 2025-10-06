Previsão! Veja como fica o tempo em Curitiba nesta terça-feira (07/10)

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A previsão do tempo em Curitiba para esta terça-feira (07/10) indica um dia chuvoso e com temperaturas amenas. Os curitibanos devem se preparar para enfrentar chuva leve ao longo do dia, com probabilidade de precipitação chegando a 65% durante o período diurno.

A temperatura máxima prevista para hoje é de 13°C, enquanto a mínima deve ficar em torno de 10°C. No entanto, a sensação térmica pode ser um pouco mais baixa, variando entre 9°C e 12°C devido à alta umidade relativa do ar, que deve atingir 95% durante o dia.

O Instituto de Meteorologia alerta para a possibilidade de acumulado de chuva de aproximadamente 8,5 milímetros ao longo do dia. À noite, a probabilidade de chuva diminui para 45%, com previsão de cerca de 3,8 milímetros de precipitação.

Os ventos soprarão predominantemente do leste-sudeste, com velocidade média de 14 km/h e rajadas que podem chegar a 26 km/h. O céu permanecerá encoberto, com 100% de cobertura de nuvens, o que contribuirá para manter as temperaturas mais baixas.

Para quem planeja atividades ao ar livre, é importante notar que o índice UV estará baixo, atingindo apenas 3 durante o dia. Apesar disso, recomenda-se o uso de protetor solar e roupas adequadas para o clima úmido.

O nascer do sol está previsto para as 5h50 e o pôr do sol para as 18h19. À noite, os amantes da astronomia poderão observar a lua cheia, que nascerá às 19h04, proporcionando um belo espetáculo no céu noturno de Curitiba, caso as nuvens permitam.

Fique atento às atualizações do tempo em Curitiba e prepare-se para um dia úmido e fresco na capital paranaense. Não se esqueça do guarda-chuva e de uma jaqueta leve para enfrentar as condições climáticas desta terça-feira.