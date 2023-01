O tempo instável ainda deve marcar presença em Curitiba nesta quarta-feira (21), dia em que a estação do verão começa oficialmente. Segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), a chuva permanece no Leste do Paraná por causa da umidade trazida pelos ventos que sopram do oceano.

Além da possibilidade de chuva em Curitiba, nesta quarta, as temperaturas também devem seguir mais amenas. Conforme a previsão, as marcações nos termômetros devem variar entre 14º C e 21º C na capital.

Nas demais regiões do Estado, segundo o Simepar, a instabilidade diminui e pouca chuva passa a ser prevista. As temperaturas também sobem entre os setores Oeste, Noroeste e Norte do Paraná.

Em Maringá, por exemplo, a temperatura máxima pode chegar aos 28º C. Em Foz do Iguaçu, no Oeste, a previsão é de máxima de 30º C para o dia.

Litoral

Assim como em Curitiba, a chuva ainda está prevista para as praias paranaenses nesta quarta-feira. Por lá, de acordo com o Simepar, as temperaturas devem variar entre 17º C e 22º C.

A instabilidade preocupa por causa da segurança nas rodovias que levam ao Litoral. O Nesta terça-feira (20), a BR-376, por exemplo, foi completamente interditada. Como mostrou a Tribuna, o motivo foi o acumulado de chuva, que pode levar ao risco de um novo desmoronamento como o registrado em novembro.

Até por volta das 17h30 desta terça, não havia previsão de liberação da BR-376. Em nota, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) destacou que “a liberação está condicionada à redução no acumulado de chuvas”.