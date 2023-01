O tempo deve seguir firme em Curitiba e região nesta quarta-feira (25). Segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), o dia pode amanhecer com neblina na capital, mas o sol predomina e as temperaturas se elevam.

Segundo a previsão, nesta quarta, a temperatura máxima prevista para Curitiba gira em torno dos 29º C. A mínima deve ficar na casa dos 17º C.

Ainda conforme o Simepar, no Litoral do Paraná o tempo também deve estar aberto nesta quarta-feira. Em Guaratuba, a máxima pode chegar aos 31º C ao longo do dia, com mínimas perto dos 22º C.

A meteorologia aponta tempo firme pelo menos até a próxima sexta-feira (27). O retorno das pancadas de chuva deve ocorrer apenas no sábado (28).

