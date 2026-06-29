Como fazer churrasco na panela de pressão com carvão: confie, esta receita dá certo

Fazer um churrasco saboroso, com aquele toque defumado de brasa, tornou-se possível mesmo para quem mora em apartamento ou não quer ter o trabalho de acender uma churrasqueira tradicional. O segredo está na receita que ensina como fazer churrasco na panela de pressão com carvão — É isso mesmo, trata-se de um método prático que exige apenas a carne de sua escolha, carvão, temperos e uma panela de pressão, sem a necessidade de adicionar uma única gota de água.

Essa técnica ganhou enorme destaque nacional há 14 anos no programa Mais Você, apresentado por Ana Maria Braga, e voltou a virar forte tendência culinária atualmente, buscada principalmente por quem deseja a experiência de um churrasco saboroso de forma simples, rápida e sem sujeira.

Como fazer churrasco na panela de pressão?

O grande segredo por trás do sucesso dessa receita está na capacidade de reter o calor e vaporizar os aromas dentro do ambiente hermético da panela de pressão. Ao contrário do que se imagina, o processo não cozinha a carne em líquido, mas a assa sob pressão através do calor radiante do carvão vegetal embrulhado em papel alumínio. O resultado é uma carne incrivelmente macia e suculenta que absorve o verdadeiro aroma de brasa.

De acordo com as instruções clássicas apresentadas por Ana Maria Braga, a versatilidade é um dos pontos fortes desse método. Embora a picanha seja uma das escolhas mais famosas, diversas outras proteínas e acompanhamentos podem ser preparados na mesma panela com excelentes resultados. Entre as opções validadas no programa estão a picanha, a linguiça (essencial para trazer gordura e sabor), o coração de frango, os espetinhos do dia a dia, e o peito ou pedaços de frango — que na receita ganham o incremento de cebola e pimentão. Para acompanhar, batatas cruas temperadas com chimichurri argentino complementam a refeição.

Alerta de Cocção: Ana Maria Braga faz uma ressalva crucial aos cozinheiros: é preciso ficar atento aos tempos de cocção de cada tipo de alimento. Não se deve misturar o frango com a carne bovina na mesma etapa, pois o tempo de cozimento do frango é diferente do tempo da carne, o que pode comprometer o ponto e a segurança do prato.

MODO DE PREPARO

Ingredientes e Utensílios:

1 peça de carne de sua preferência (ex: Picanha de 1 kg a 1,3 kg), cortada para caber na panela;

Gomos de linguiça grossa;

Batatas cruas temperadas a seu gosto (sugestão: usar chimichurri);

Pedaços de carvão vegetal (o suficiente para forrar o fundo da panela);

2 folhas de papel alumínio;

Sal grosso (ou o tempo de sua preferência);

Ervas aromáticas opcionais (alecrim, sálvia, louro ou tomilho);

1 panela de pressão vazia e seca.

Churrasco na panela de pressão com carvão: receita foi aprovada por Ana Maria Braga. Foto: Reprodução/Programa Mais Você/Globo.

Passo a Passo:

Preparo do embrulho de carvão: Abra duas folhas de papel alumínio. Coloque o carvão cobrindo a extensão que equivalha ao fundo da panela. Para saborizar e deixar o preparo mais sofisticado, adicione ervas como alecrim, sálvia, louro ou tomilho diretamente sobre o carvão. Feche o papel alumínio criando um pacote bem firme para esconder totalmente o carvão e evitar que ele se espalhe. Montagem da panela (com tudo frio): Acomode o pacote de carvão protegido no fundo da panela de pressão. Tempere a carne com sal grosso (ou o tempero de sua preferência) e coloque-a bem no centro, sobre o papel alumínio. O ideal é que a carne bovina fique centralizada e não encoste diretamente nas paredes laterais da panela. Adição dos acompanhamentos: Adicione as linguiças e as batatas temperadas ao redor da carne aproveitando os espaços vazios. Ao contrário da carne bovina, a linguiça e os vegetais podem encostar nas laterais da panela ou até ficar encostadinhos no carvão sem problemas. Cozimento: Feche a panela de pressão com a tampa e a válvula e leva ao fogo (na altura que você desejar). Lembre-se: não vai água nem nenhum outro líquido. O tempo exato: Assim que a panela começar a chiar continuamente (“shiiiiiii”), conte exatamente 20 minutos no relógio. Desligue o fogo em seguida.

FINALIZAÇÃO

Após o término do tempo e a saída natural de toda a pressão, a abertura da panela revela um verdadeiro espetáculo gastronômico. A carne surge perfeitamente dourada por fora, extremamente macia por dentro e impregnada com o aroma defumado das ervas e do carvão. As batatas ficam cozidas no ponto certo e as linguiças perfeitamente assadas.

A receita de churrasco na panela de pressão com carvão prova que a criatividade é a melhor aliada da rotina moderna. Ao resgatar esse clássico de 14 anos atrás apresentado por Ana Maria Braga, cozinheiros casuais e experientes encontram uma alternativa viável, limpa e extremamente saborosa para saborear o autêntico gosto de churrasco em qualquer dia da semana, gastando pouco tempo e sem o indesejado trabalho de limpar uma churrasqueira tradicional. Confie e faça, pois dá certo!