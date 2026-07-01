Receita

Como fazer buraco quente na panela de pressão em apenas 40 minutos

3 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por Leonardo Coleto
- Atualizado: 01/07/26 13h34
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Imagem mostra um sanduiche chamado Buraco Quente, com carne desfiada no pão francês.
Essa receita de buraco quente na panela de pressão é sucesso garantido nas festas. Foto: Imagem criada por IA.

O clássico sanduiche popularmente conhecido como “buraco quente” ganhou uma roupagem ainda mais prática que está conquistando as redes sociais. Preparar o recheio diretamente na panela de pressão, otimizando o tempo e concentrando todos os sabores em um único recipiente, provou ser uma excelente tendência gastronômica. A receita une a nostalgia da comida de lanche com a agilidade que a rotina moderna exige, tornando-se o formato ideal para viralizar e, acima de tudo, resolver o cardápio de forma deliciosa.

O grande impulsionador desse formato simplificado é o chef Rafael Ferrari. Conhecido por seu carisma, ele conta com mais de 1,6 milhão de seguidores no Instagram, plataforma onde ensina receitas práticas para o dia a dia com um bom toque de humor. Em vídeo compartilhado em seu perfil, Ferrari desmistifica o preparo do corte de acém, mostrando que é possível obter uma carne desfiada, suculenta e ultra temperada sem complicações ou sujeira excessiva na cozinha.

Ingredientes

  • 1 kg de acém cortado em cubos grandes
  • 5 tomates maduros picados
  • 2 cebolas médias picadas
  • 6 dentes de alho picados ou amassados
  • 1 pimenta dedo-de-moça (sem sementes, picada)
  • Sal, páprica doce e cheiro-verde a gosto
  • Pão francês e queijo muçarela quanto bastar

Modo de Preparo

  1. Selar a carne: Na panela de pressão, aqueça um fio de óleo ou azeite e doure os cubos de acém para selar os sumos da carne. Tempere com sal e a páprica doce.
  2. Adicionar os aromáticos: Junte o alho, a cebola e a pimenta dedo-de-moça, refogando-os rapidamente junto com a carne até murcharem.
  3. Base do molho: Adicione os tomates picados. Eles soltarão a água natural necessária para o cozimento, criando um molho encorpado. Tampe a panela de pressão.
  4. Cozimento: Assim que pegar pressão, abaixe o fogo e deixe cozinhar por aproximadamente 35 a 40 minutos, ou até que a carne esteja completamente macia.
  5. Desfiar: Retire a pressão com segurança, abra a panela e, com a ajuda de uma colher de pau ou garfo, desfie a carne diretamente no próprio molho quente. Finalize misturando o cheiro-verde fresco.

Finalização

Para servir no legítimo estilo “buraco quente”, corte a ponta do pão francês (ou apenas empurre o miolo para o fundo com o polegar, criando um espaço firme). Coloque uma boa camada de muçarela no fundo, preencha generosamente com a carne louca fumegante direto da panela — o que fará o queijo derreter instantaneamente — e cubra com mais um pouco de queijo se desejar. Coma imediatamente, aproveitando o contraste entre a crocância do pão e a suculência do recheio.

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