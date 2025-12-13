Comitê prepara rede municipal de Curitiba para volta às aulas em fevereiro

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Secretaria Municipal da Educação de Curitiba instalou o Comitê de Volta às Aulas para preparar a rede municipal de ensino para o retorno de 140 mil estudantes no dia 10 de fevereiro. O comitê irá organizar 240 Centros Municipais de Educação Infantil (CMEIs) e 188 escolas para o início do ano letivo.

Segundo a secretaria, todas as unidades estão sendo visitadas novamente para levantar necessidades de obras e demandas. As orientações administrativas já foram repassadas aos dez Núcleos Regionais da Educação e departamentos da SME, incluindo desde limpeza para prevenção da dengue até a organização pedagógica.

O comitê, instalado oficialmente em 9 de dezembro, trabalhará até o retorno dos alunos em questões como reformas, roçadas, limpeza, organização de recursos humanos e aspectos pedagógicos. O objetivo é garantir um retorno seguro e confortável para alunos e profissionais da rede municipal.

Em 2025, a Secretaria da Educação realizou 1.027 reformas e revitalizações em escolas e CMEIs, com investimento de R$ 32 milhões. Os serviços incluíram melhorias em pisos, telhados, banheiros, refeitórios e parquinhos. Além disso, foram autorizadas obras em 12 novas unidades, no valor de R$ 48 milhões.

Na área pedagógica, foram implementados projetos como o Curitiba Presente, com medidas para incentivar a assiduidade dos estudantes, e o Curitiba Leitora, para estimular o hábito da leitura entre as crianças.