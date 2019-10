A Olist, startup curitibana que oferece soluções para a venda em marketplaces, está contratando. De acordo com a empresa, até o final do ano, serão 100 contratações em diferentes áreas. Só em setembro, a companhia recrutou 32 funcionários para o seu time em posições no marketing, logística, recursos humanos, entre outras.

As novas vagas são para Curitiba, São Paulo e também alguns cargos dois quais é possível trabalhar remotamente. Entre as oportunidades oferecidas estão contrações na área de analista comercial, analista de dados, analista de marketing, coordenador contábil, redator e gerente de desenvolvimento de software. A assessoria de imprensa da startup informou que, para cargos de gestão, os salários podem ultrapassar R$ 15 mil.

O perfil de profissionais que a empresa procura é de “pessoas que trabalhem com propósito, não tenham medo de pôr a mão na massa e queiram fazer parte da revolução do comércio mundial”.

Como se inscrever

Para participar no processo seletivo da Olist é preciso acessar o site da empresa e seguir o passo a passo.

A instituição, que começou suas atividades, em 2015, com 5 funcionários, atualmente conta com mais de 250 colaboradores. O Olist tem, hoje, quase um milhão de produtos cadastrados em sua plataforma e atende mais de 7 mil lojistas e grandes marcas. A startup, que já foi investida pela Redpoint eVentures, 500 Startups e Valor Capital Group, está sediada em Curitiba e atende clientes de todo o Brasil.