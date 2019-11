Um acidente grave entre um Interbairros II e um carro interditou totalmente o trânsito na Rua João Tschannerl, no bairro Pilarzinho, em Curitiba. A batida aconteceu por volta do meio-dia na esquina com a Rua Santa Cecília. Segundo as primeiras informações, ônibus segui rumo ao Terminal do Campina do Siqueira, quando colidiu com um Prisma vermelho. Após a colisão, o ônibus bateu de frente com um poste próximo da esquina.

O motorista do coletivo precisou de atendimento do Siate. Não há relatos de feridos entre os passageiros do ônibus. A pista estava molhada na hora do acidente. “Ele disse que estava fazendo a conversão e perdeu o controle. Travou a direção e bateu no carro, em seguida bateu no poste”, disse o tenente Bernardi, da PM, à RPC. O bafômetro será feito no motorista, bem como será levantada a regularidade de sua habilitação.