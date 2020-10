Em Curitiba, 45.397 pessoas já foram infectadas com o novo coronavírus, desde o início da pandemia, em março deste ano. A atualização do boletim epidemiológico municipal, que traz dados desta segunda-feira somados ao do último domingo (4), mostra o registro de 290 novos casos confirmados e mais 11 mortes em decorrência da covid-19 e suas complicações. Com mais estes falecimentos, Curitiba passa a ter um total de 1.326 óbitos por covid-19 e suas complicações.

Entre os moradores da cidade que foram diagnosticados com o novo vírus, 3.526 seguem na fase ativa da doença, período em que podem transmitir o Sars-CoV-2 para outras pessoas – número praticamente estável, em comparação com os 3.508 casos do boletim anterior, divulgado no último sábado (3).

Ainda segundo o informativo da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), 40.545 pessoas já venceram a covid-19, estão sem sintomas há mais de três dias e são consideradas recuperadas.

Mortes por covid-19

Sete homens e quatro mulheres moradores de Curitiba, com idades que variavam entre 44 e 89 anos perderam suas vidas após serem infectados com o novo coronavírus. Deste grupo, três pessoas faleceram nas últimas 48 horas e os demais óbitos ocorreram entre os dias 1º de agosto e 3 de outubro. De acordo com a SMS, três pacientes abaixo de 60 anos não apresentavam doença crônica.

Ocupação nas UTIs

70%, essa é a atual taxa de ocupação nos 334 leitos de UTI exclusivos para covid-19 do Sistema Único de Saúde (SUS). Segundo a prefeitura, há 100 leitos de UTI do SUS livres nos hospitais da capital, que podem receber pacientes com coronavírus ou com sintomas de síndrome respiratória aguda grave (SRAG).

