Curitiba registrou 17 mortes por covid-19 neste domingo (9), Dia dos Pais. Assim, a capital ultrapassa a marca de 700 óbitos desde o início de coronavírus no Paraná, totalizando 708 mortes de março até este domingo.

As novas vítimas fatais da covid-19 são 11 homens e seis mulheres com idades entre 53 e 90 anos. As 17 mortes confirmadas neste domingo por coronavírus foram entre sexta-feira (7) e a madrugada deste domingo.

Já os novos casos de pacientes infectados são 354 neste domingo em Curitiba. No total, 23.980 moradores da cidade contraíram covid-19 desde o início da pandemia. Desse total, 18.725 pacientes se curaram.

Já o número de pacientes ativos, ou seja, de gente contaminada com potencial de transmissão, é neste domingo de 4.547 pessoas. Há ainda 598 casos que aguardam resultado de exames.

Os pacientes internados com covid-19 são 627 em Curitiba neste domingo, 260 deles em leitos de UTI.

Ocupação de UTIs

A ocupação dos leitos de UTI do SU exclusivas para covid-19 em Curitiba chegou a 84% neste domingo. Três hospitais de Curitiba chegaram a ter ocupação completa dos leitos: Hospital de Clínicas, Cruz Vermelha e São Vicente. Há 55 leitos de UTI do SUS livres em hospitais de Curitiba.

