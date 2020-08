A Secretaria Municipal da Saúde de Curitiba (SMS) registrou mais 442 novos casos de coronavírus e 15 óbitos e consequência da doença neste sábado (15). Com a atualização, Curitiba chega a 26.795 casos de covid-19 e 792 mortes. A taxa de ocupação de leitos de UTI exclusivos para coronavírus no SUS é de 86% na capital paranaense.

De acordo com o boletim, as novas vítimas que morreram em consequência da doença tinham entre 48 e 86 anos de idade. Apenas 5 dos 15 óbitos foram de pessoas com menos de 60 anos. Um óbito foi registrado fora do ambiente hospitalar. Os demais pacientes estavam internados em hospitais públicos e privados de Curitiba e faleceram nas últimas 48 horas.

Recuperados x casos ativos

Neste sábado, 21.670 pessoas haviam se curado da doença e já foram liberadas do isolamento. Ainda há 4.333 casos ativos, ou seja, de pessoas com potencial de transmissão do vírus.

Seguem internados 565 pacientes em hospitais públicos e privados, sendo 241 em Unidades de Terapia Intensiva. Há ainda 588 casos em investigação, que aguardam o resultado do exame de coronavírus.

Ocupação de leitos

A taxa de ocupação de leitos exclusivos de UTI para coronavírus é de 86% neste sábado. Todos os pacientes que internam com quadro de síndrome respiratória grave vão para leitos exclusivos de coronavírus e não somente casos confirmados da doença. Segue livres 49 leitos de UTI do SUS para casos de covid-19 em Curitiba.