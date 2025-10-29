Com lado solidário, corrida arrecada três toneladas de alimentos em Curitiba

A 1ª Corrida de Rua da Assembleia Legislativa do Paraná (Alep) não foi só um evento esportivo de sucesso. Teve também seu lado solidário. A prova, realizada no último domingo (26/10), arrecadou três toneladas de alimentos não perecíveis que foram entregues ontem (28/10) à Prefeitura de Curitiba, por meio do Banco de Alimentos, coordenado pela Secretaria Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional (SMSAN).

A corrida, que fechou o Circuito de Corridas de Rua de Curitiba 2025, foi uma parceria entre a Alep e a Prefeitura, através da Secretaria Municipal do Esporte, Lazer e Juventude (Smelj).

Os alimentos serão distribuídos para mais de 150 instituições assistenciais que recebem apoio do Banco de Alimentos de Curitiba, complementando refeições servidas diariamente a pessoas em situação de vulnerabilidade.

Leverci Silveira Filho, secretário municipal de Segurança Alimentar e Nutricional, ressaltou a importância dessa parceria estratégica com a Alep. “Essa doação representa mais do que alimento. É o resultado concreto da união entre instituições em prol da solidariedade. A parceria com a Assembleia é estratégica, pois além desta arrecadação, teremos um ponto fixo de coleta no prédio da Alep, o que garante continuidade às ações do Banco de Alimentos e amplia nossa capacidade de atendimento às entidades que atuam na ponta”, afirmou Leverci.

Na semana anterior ao evento esportivo, a Alep e a SMSAN já haviam firmado um termo de cooperação que cria um ponto permanente de arrecadação de alimentos na sede da Assembleia. O acordo também prevê a realização de campanhas, eventos esportivos e ações culturais para fortalecer o Programa Banco de Alimentos de Curitiba.

Desde 2020, o Banco de Alimentos já arrecadou mais de 1.636 toneladas de alimentos, o equivalente a cerca de 5 milhões de refeições distribuídas. As doações podem ser feitas nos pontos fixos da cidade, como o Mercado Municipal, os Armazéns da Família e a Fazenda Urbana, ou pelo contato (41) 99207-9077 e bancodealimentos@curitiba.pr.gov.br.