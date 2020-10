A queda drástica no número de doares e os estoques baixos fizeram o banco de sangue do Centro de Hematologia do Paraná (Hemepar), da Secretaria Estadual de Saúde do Paraná, pedir a colaboração de doares de todos os tipos sanguíneos para ajudar a repor as reservas. Enquanto em setembro o Hemepar recebeu 14.663 doações, até o dia 13 de outubro apenas 4.666 pessoas haviam colaborado.

Logo no início da pandemia, as doações foram bem significativas e chegaram a marca de 16.107 em março. Porém, com o passar dos meses, a quantidade de doações foi diminuindo gradativamente até alcançar os baixos números de outubro. Na última terça-feira (13), o Hemepar registrou apenas 59 agendamentos, dos 144 disponíveis.

O banco de sangue do governo do estado reforça que mesmo em meio à pandemia da covid-19, é importante manter sempre com as doações. O procedimento costuma ser rápido e seguro e cada doação pode salvar até quatro vidas.

Para agendar a doação basta acessar o site saude.pr.gov.br/doacao ou se cadastrar diretamente pelo sistema Paraná de Inteligência Artificial (PIÁ) do governo do estado.

Para ser doador é preciso

Estar em boas condições de saúde

Ter entre 16 e 69 anos completos (menores de idade com autorização e presença do responsável legal) Observação: Durante a vigência da pandemia, doadores acima de 59 anos completos deverão, preferencialmente, permanecer em suas residências.

Pesar no mínimo 51Kg na balança do HEMEPAR

Estar descansado, alimentado e hidratado (evitar alimentação gordurosa nas 4 horas que antecedem a doação)

Apresentar documento oficial com foto ( Carteira de Identidade, Carteira do Conselho Profissional, Carteira de Trabalho, Passaporte ou Carteira Nacional de Habilitação).