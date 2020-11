Curitiba registrou, nesta sexta-feira (20), 1.409 novos casos de covid-19 e 11 mortes de moradores da cidade infectados pelo novo coronavírus, conforme boletim da Secretaria Municipal da Saúde. Oito desses óbitos ocorreram nas últimas 48 horas.

Devido ao aumento dos novos casos, mortes e casos ativos, existia a expectativa de mudança na bandeira que determina as restrições impostas pela prefeitura para combate ao coronavírus. Apesar dos boatos e dos números, a prefeitura manteve, pelo menos por enquanto a bandeira amarela, que tem pouco impacto no funcionamento de atividades comerciais e recreativas.

As novas vítimas são seis homens e cinco mulheres, com idades entre 36 e 99 anos, com algum fator de risco para complicações da covid-19. Todos estavam internados. Até agora são 1.613 mortes na cidade provocadas pela doença neste período de pandemia. São 9.131 casos ativos na cidade, correspondentes ao número de pessoas com potencial de transmissão do vírus.

Com os novos casos confirmados, 65.439 moradores de Curitiba testaram positivo para a covid-19 desde o início da pandemia, dos quais 54.695 estão liberados do isolamento e sem sintomas da doença.

UTIs do SUS

Nesta sexta-feira a taxa de ocupação dos 324 leitos SUS exclusivos para covid-19 está em 76%. Todos os pacientes que são internados com quadro de síndrome respiratória aguda grave vão para os leitos exclusivos covid-19 e não apenas os casos confirmados da doença. No momento restam 78 leitos livres.