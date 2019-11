Colocar profissionais de TI sem emprego ou em busca de melhores oportunidades diante de recrutadores de empresas que precisam de mão de obra é o grande barato do Hackaton de Carreiras da Universidade Positivo. O evento será realizado no próximo dia 30 de novembro e reunirá grandes empresas do setor, como a Positivo Informática, Grupo Boticário, Furukawa Eletric, Hipe, Dataprom, Totvs, Roit e outras gigantes do setor.

Saiba como se inscrever no final deste texto.

No Paraná, segundo dados da Associação das Empresas Brasileiras de Tecnologia da Informação do Paraná (Assespro-PR), os postos de trabalho do segmento de TI cresceram 10,6%, chegando ao ponto em que há excesso de vagas e número insuficiente de profissionais capacitados no estado.

Na esteira do sucesso do evento realizado em agosto passado para várias carreiras, o objetivo do encontro deste mês é explorar especificamente a área de tecnologia e atrair participantes de várias regiões do país. O evento oferece uma ajuda de custo para os interessados que residam a mais de 150 km de Curitiba.

Além do conhecimento técnico, os recrutadores avaliarão outras habilidades, especialmente as comportamentais. Por isso, o evento oferece palestras em sete trilhas de conhecimento dentro do tema “Tecnologia e Informação”. “O cenário é bastante peculiar em relação ao mercado de TI. Esses eventos ajudam bastante para que o profissional possa mostrar as suas qualidades técnicas e comportamentais, além de se tornar uma ponte com as empresas. Além disso, trata-se de uma oportunidade para profissionais de áreas correlatas que estão sem emprego e, com alguma capacitação, podem se adequar aos postos de trabalho”, explica Kristian Capeline, coordenador-geral do Centro de Tecnologia da Informação (CTI) da Universidade Positivo.

Segundo ele, dos cerca de 2 mil alunos do CTI, a taxa de empregabilidade dos estudantes está em 92%. “Praticamente todos estão empregados”, destaca.

Para o presidente da Assespro-PR, Adriano Krzyuy, esse tipo de iniciativa faz a conexão direta entre as empresas, os estudantes, recém-formados e profissionais interessados em se capacitar. “Há uma grande demanda por profissionais qualificados no segmento. O maior problema dos dias de hoje é que, em muitos casos, a pessoa não percebe que não sabe o necessário. É preciso estar em constante aprendizado”, destaca.

No Paraná, 49% dos profissionais que ocupam essas vagas têm de 18 a 29 anos – a média nacional é de 39%. Ou seja, há uma grande abertura para pessoas jovens em busca de suas primeiras oportunidades no mercado profissional. A média salarial paga aos profissionais do segmento é de R$ 4.025, segundo a Assespro-PR.

Inscrições

As vagas para participar do Hackathon de Carreiras UP – Edição TI são gratuitas e limitadas. Os interessados podem se inscrever até o dia 20 de novembro pelo site da UP. Depois da inscrição, os candidatos pré-selecionados passarão por testes técnicos entre os dias 20 e 25 de novembro, que irão classificar 600 participantes para o evento, que acontece no dia 30 de novembro.

Durante o dia, os candidatos serão avaliados e apenas 200 serão selecionados para o pitch final. A Universidade Positivo fica na Rua Professor Pedro Viriato Parigot de Souza, 5.300.