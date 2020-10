Estão abertas as inscrições para o curso online e gratuito “Defesa da Democracia”, que será ministrado pelo professor Francisco Razzo – colunista da Gazeta do Povo desde 2017, mestre em Filosofia pela PUC-SP e autor dos livros “A Imaginação Totalitária” e “Contra o Aborto”.

O objetivo do curso, dividido em quatro aulas de aproximadamente 30 minutos cada, é apresentar os fundamentos da experiência democrática. Para isso, abordará tópicos como: os tipos de democracia e os tipos de liberdade; os principais inimigos da democracia e a defesa da cultura democrática. As aulas serão liberadas entre os dias 13 e 22 de outubro, e a inscrição pode ser feita até o dia 12 de outubro.

O lançamento do curso faz parte de uma nova forma de entregar conteúdo por parte da Gazeta do Povo e acontece em um momento de grande popularização das capacitações online. “A Gazeta do Povo está sempre em busca de novos formatos e diferentes maneiras de entregar o conteúdo para o leitor. A ideia do curso surgiu neste momento em que as pessoas descobriram, por causa da pandemia, a praticidade do serviço online e estão em busca do aprimoramento pessoal”, explica Audrey Possebom, gerente de personalidade do jornal.

Sobre o tema do curso de estreia, Audrey comenta que a escolha se deu porque a defesa dos valores democráticos está na base das convicções do jornal. “Faz parte da nossa missão trabalhar para que os leitores ampliem sua visão de mundo e, dessa forma, contribuam para uma sociedade melhor. E o tema ‘democracia’ não poderia ser o mais apropriado para essa estreia”, afirma.

Como participar

Para ter acesso gratuito às aulas é preciso cadastrar o e-mail por este link. No dia 13 de outubro, os usuários cadastrados receberão um e-mail com o link para assistir ao primeiro módulo e, da mesma forma, aos módulos seguintes.

Veja abaixo as datas de liberação de todas as aulas:

Aula 01: Os fundamentos da ordem democrática – 13/10

Aula 02: Os tipos de democracia e os tipos de liberdade – 15/10

Aula 03: A democracia e os seus inimigos – 20/10

Aula 04: Por uma defesa da cultura democrática – 22/10