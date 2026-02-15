Colombo tem problema operacional e pode ficar sem água até o domingo de Carnaval

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Moradores de cinco bairros de Colombo, na Região Metropolitana de Curitiba, podem enfrentar falta de água até a manhã deste domingo de Carnaval (15/2), quando está prevista a normalização do abastecimento. Segundo a Sanepar, o problema é causado por um impedimento operacional no sistema.

A ocorrência foi registrada por volta das 9h deste sábado (14/2). De acordo com a companhia, falhas operacionais podem exigir intervenção técnica emergencial, o que pode provocar a suspensão temporária da distribuição de água até que o sistema seja totalmente restabelecido.

Os bairros que podem ser afetados são Uvaranal, Sapopema, Parque Embu, Arruda e Santa Tereza. O problema não atinge outros municípios da Região Metropolitana.

A orientação é para que a população utilize a água de forma consciente até a normalização do serviço. Imóveis que possuem caixa-d’água com capacidade adequada, recomendada para suprir o consumo por pelo menos 24 horas, não devem sentir os efeitos do desabastecimento.

Sem água após o prazo? Reclame!

Caso o abastecimento não seja restabelecido após o horário informado, os clientes podem entrar em contato com a Sanepar pelo telefone 0800 200 0115, com atendimento gratuito 24 horas por dia.

Também é possível registrar a ocorrência pelo e-mail atendimentoaocliente@sanepar.com.br ou pelo WhatsApp (41) 99544-0115. Para agilizar o atendimento, a empresa orienta que o consumidor tenha em mãos a conta de água ou o número da matrícula do imóvel.