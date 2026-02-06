Colombo perde secretário: Ítalo Perini Neto morre aos 57 anos

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O secretário de Secretário de Trânsito e Ordem Pública de Colombo, município da região metropolitana de Curitiba, Ítalo Perini Neto, faleceu nesta última quinta-feira (05/02) aos 57 anos. Em nota, a Prefeitura de Colombo lamentou o falecimento do secretário.

“Neste momento de dor, nos solidarizamos com os familiares, amigos e colegas, desejando força e conforto para enfrentar essa perda irreparável”, disse a nota.

Ítalo Perini Neto era engenheiro civil formado pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUC-PR), com formação em Direito e técnico em transações imobiliárias. Tinha experiência na construção de conjuntos habitacionais e era responsável técnico de diversas obras em Curitiba e região metropolitana.

Ítalo também atuou como Coordenador da Defesa Civil de Colombo, como diretor de obras na Secretaria de Obras e Viação e diretor na Secretaria de Educação.