O Colégio Positivo optou por antecipar o recesso escolar de inverno para esta semana. A medida foi anunciada pela direção da escola nesta terça-feira (24) e coloca em férias os alunos e professores do Paraná e Santa Catarina, até o dia 5 de abril. A contagem do período de recesso já vale a partir de segunda-feira (23), totalizando 14 dias.

A decisão de paralisar as aulas veio um dia depois do envio de um cronograma de estudos para os alunos realizarem em casa, enquanto cumprem as recomendações de prevenção de contágio pela pandemia de coronavírus (Covid-19).

De acordo com o colégio, até a semana passada, a primeira opção era por não fazer recesso, mas uma reunião de equipe levou em conta as recomendações das secretarias estaduais de Educação dos dois estados, onde o grupo atua com escolas próprias.

O recado aos pais e responsáveis chegou por meio de comunicado, na manhã desta terça-feira, e também por um vídeo postado nas redes sociais. Pelo Instagram, o diretor geral do Colégio Positivo, Celso Hartmann, fala em “recesso forçado pela Covid-19”. O vídeo tem cerca de três minutos e a gravação foi feita direto na casa do diretor. “Vamos utilizar este tempo para preparar muito mais material, muito mais aulas, para que os alunos não fiquem prejudicados quanto a conteúdo, a partir do início de abril” informou Hartmann.

Na gravação, Hartmann também explica porque a direção resolveu voltar atrás da primeira decisão. “Conversando com a equipe, vimos que sim, esse é o momento adequado para trazer o recesso. Os pais estão aprendendo a trabalhar em home office, com os seus filhos, e narraram para a escola que não teriam tempo para dar o devido apoio na realização de atividades”, afirmou o diretor.

Com a antecipação do recesso de julho para agora, a escola diz que colabora com a sociedade em geral, permitindo que as famílias se organizem nesse período de pandemia. “Fiquem em casa e cuidem de suas famílias”, finalizou Hartmann.

Como prevenir a contaminação por coronavírus

Lavar as mãos com frequência/ ou utilizar álcool 70%, principalmente antes de consumir algum alimento;

Utilizar lenço descartável para higiene nasal;

Cobrir nariz e boca quando espirrar ou tossir;

Evitar tocar mucosas de olhos, nariz e boca, higienizar as mãos após tossir ou espirrar;

Não compartilhar objetos de uso pessoal, como talheres, pratos, copos ou garrafas;

Manter ambientes bem ventilados, evitar contato próximo com pessoas que apresentem sinais ou sintomas da doença;

Evitar contato próximo com animais selvagens e animais doentes em fazendas ou criações;

Pessoas com sintomas de infecção respiratória aguda devem praticar etiqueta respiratória (cobrir a boca e nariz ao tossir e espirrar, preferencialmente com lenços descartáveis, e depois lavar as mãos).

Pessoas com sintomas de infecção respiratória aguda devem praticar etiqueta respiratória (cobrir a boca e nariz ao tossir e espirrar, preferencialmente com lenços descartáveis, e depois lavar as mãos).