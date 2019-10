Estão abertas e são gratuitas as inscrições para a disputa de bolsas de estudos do Colégio Positivo de Curitiba. Ao todo a instituição oferece bolsas com descontos de 10% a 100%. Os interessados precisam estar no último ano do Ensino Fundamental e precisam efetuar suas inscrições até o próximo dia 5 de novembro. São 200 vagas para realização do Ensino Médio em quatro unidades do grupo em Curitiba (Ângelo Sampaio, Jardim Ambiental, Hauer e Internacional).

A prova, que acontece no dia 8 de novembro, conta com 50 questões de múltipla escolha, divididas entre as áreas de Matemática, Ciências, Língua Portuguesa, História, Geografia e Língua Inglesa (apenas para o Colégio Positivo Internacional). O objetivo é avaliar o conhecimento do Ensino Fundamental.

Mais informações e as inscrições podem ser feitas acessando o site.