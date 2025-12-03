Colégio Polivalente de Curitiba recebe investimentos para melhorias

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O Colégio Polivalente de Curitiba, localizado no bairro Boqueirão, recebeu nesta quarta-feira (3/12) o anúncio de novos investimentos do Governo do Estado do Paraná para melhorias em sua infraestrutura. O prefeito de Curitiba, Eduardo Pimentel, esteve presente no evento que reuniu autoridades e representantes da comunidade escolar.

Os recursos destinados à escola somam R$ 222.829,00. Desse total, R$ 122.829,00 serão utilizados para a aquisição de 25 aparelhos de ar-condicionado. Outros R$ 100 mil serão aplicados em melhorias do ambiente escolar através do programa Escola Mais Bonita.

O Colégio Polivalente atende cerca de 1.260 alunos e é reconhecido por seu destaque em cultura, esporte e desempenho acadêmico, com Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) de 6,2. A unidade faz parte da rede estadual de ensino.

Além do prefeito, participaram do evento o deputado estadual Paulo Gomes, o diretor do colégio, Ronaldo R. Mello, e as diretoras auxiliares Andrea Yamaguchi e Janaina Branco. As autoridades ressaltaram a importância dos investimentos para a melhoria da qualidade da educação pública na cidade.

O prefeito Eduardo Pimentel destacou a relevância da parceria entre município e Estado para o fortalecimento da educação: “Curitiba tem orgulho da sua rede de ensino e das escolas que fazem parte do dia a dia das nossas famílias. Estar aqui hoje é uma forma de reconhecer esse trabalho e apoiar iniciativas que melhoram a infraestrutura e criam um ambiente mais adequado para os estudantes em nossa cidade”.