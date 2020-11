As inscrições para o processo seletivo de 2021 do Colégio da Polícia Militar em Curitiba está aberto. O prazo da inscrição vai até as 18h de 3 de dezembro. A prova será dia 13 de dezembro.

São 120 vagas para o 6.° ano do Ensino Fundamental no turno da tarde e 90 para o 1.° ano do Ensino Médio no turno da noite. Além disso, são destinadas 60 vagas do 6.° ano do Ensino Fundamental e 45 do 1.° ano do Ensino Médio para filhos de policiais militares ou bombeiros nos mesmos turnos.

Os pais ou responsáveis pelo alunos podem fazer a inscrição pelo site do Colégio da PM. Ao fim da inscrição é gerado um boleto bancário de R$ 95 que deve ser pago para validar a participação no processo seletivo.

A família que não puder arcar com o custo da inscrição pode solicitar isenção da taxa. A solicitação deve ser feita pelo Cadastro Único para programas do Governo Social (CadÚnico). O pedido de isenção deve ser feito entre até 13 de novembro.

