Cohab mapeia Vila Autódromo V para possível projeto habitacional em Curitiba

A Companhia de Habitação Popular de Curitiba (Cohab) iniciou nesta segunda-feira (2/3) o mapeamento da Vila Autódromo V, no bairro Cajuru. A ação, que deve durar duas semanas, visa diagnosticar o número de famílias residentes na área e coletar informações técnicas e sociais para embasar estudos de um possível projeto habitacional.

Equipes compostas por profissionais de arquitetura, assistência social e articulação comunitária estão percorrendo a ocupação. O objetivo é avaliar o adensamento dos domicílios, identificar as condições das moradias e elaborar o perfil socioeconômico das famílias.

Meiri Morezzi, diretora de Relações Comunitárias da Cohab, explica que o mapeamento é crucial para o planejamento adequado das intervenções: “O mapeamento congela a área, evitando sua expansão. Caso o projeto seja viabilizado, somente estarão aptos a receber atendimento aqueles moradores que estavam residindo no local no momento do levantamento”.

A Vila Autódromo V está localizada próxima à Vila Nova, outra ocupação que passou por intervenção da Cohab. Em 2025, 129 famílias foram transferidas da Vila Nova e atualmente recebem auxílio-moradia até a construção das unidades habitacionais definitivas.

Moradores como Ademar Rosa Pereira, de 52 anos, e Carmelia Maria dos Santos, de 77 anos, expressaram esperança quanto ao futuro da comunidade. Eles destacaram a importância da união entre os vizinhos e o desejo de permanecerem juntos, seja em moradias melhoradas no local ou em uma eventual transferência.

Atualmente, o programa habitacional da Prefeitura de Curitiba conta com 1.969 moradias em construção e outras 5.050 em fase de aprovação. As unidades são destinadas tanto ao atendimento da fila de inscritos na Cohab quanto a famílias em situação de vulnerabilidade social e em áreas de risco.