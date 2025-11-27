Cohab lança edital para construção de 288 moradias populares em Curitiba

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Companhia de Habitação Popular de Curitiba (Cohab) abriu um edital de chamamento para construtoras interessadas em executar 288 novas moradias destinadas a famílias com renda mensal de até R$ 2.850. As empresas têm até 8 de dezembro para apresentar suas propostas.

O credenciamento prevê a contratação de empresa para a execução dos empreendimentos Moradias Arroio e Moradias Ilha do Sol, ambos no bairro CIC, cada um com 144 unidades habitacionais. As obras serão realizadas com recursos do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR), em terrenos de propriedade da Cohab Curitiba.

O edital completo está disponível no site da Cohab, com todas as condições para as empresas participantes. A análise dos documentos dos interessados ocorrerá no dia 9 de dezembro, a partir das 14h30, em sessão reservada pela Comissão Permanente de Licitação da Cohab.

Programa habitacional em andamento

Atualmente, o programa habitacional de Curitiba tem 848 unidades em obras para famílias com renda mensal até R$ 2.850: 512 do Residencial Parque do Pinhal (Campo de Santana), 240 do Residencial Theo Aterino (Tatuquara) e 96 do Residencial Corbélia (São Miguel).

Além das 288 moradias contempladas pelo novo edital, outras 1.036 unidades estão em fase de aprovação para lançamento em 2026, também destinadas à mesma faixa de renda, distribuídas em bairros das regiões Norte e Sul da cidade.

Considerando todas as faixas de renda, o programa habitacional do município prevê encerrar o ano com 868 unidades entregues, 1.609 em construção e mais de 6 mil moradias em fase de aprovação.